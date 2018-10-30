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Вторник, 30 октября 2018, 08:43 мск

Новости Екатеринбург

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На эстакаде на Московской устанавливают камеры на скорость

Фото Google.Maps

На эстакаде на улице Московской в Екатеринбурге устанавливают камеры, которые будут фиксировать скорость движения.

Ограничение ‒ 60 километров в час, передает корреспондент «Нового Дня». Как правило, на этом участке дороги автомобилисты разгоняются до 80-100 километров.

Напомним, эстакаду открыли после трех лет строительства в 2011 году.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 30.10.18

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