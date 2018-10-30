ФАС признала необоснованными тарифы на ЖКУ в Свердловской области

Федеральная антимонопольная служба России отменила 20 тарифных решений, ранее принятых Региональной энергетической комиссией Свердловской области. Как пояснили в пресс-службе ФАС, в РЭКе не представили их экономическую обоснованность. Это вскрылось в ходе плановой выездной проверки.

«По результатам проведения контрольных мероприятий ведомство выявило нарушения законодательства в области государственного регулирования цен в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, допущенные РЭКом при тарифном регулировании на 2016-2018 годах», ‒ сказали в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 30.10.18

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