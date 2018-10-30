Гейко: воду в Екатеринбурге пить нельзя, пока не модернизируют все трубопроводы

Вице-мэр по вопросам ЖКХ Екатеринбурга Владимир Гейко в программе «Открытая студия» объяснил, какую воду из-под крана можно пить. Вопрос по этому поводу ему задала в эфире местная жительница Елена.

«Горячую воду пить не рекомендуется. У нас даже вода холодная отличнейшего качества выходит с западной фильтровальной станции, но надо менять трубопроводы магистральные и внутридомовые, все равно загрязнение происходит, я знаю, что многие ставят фильтры, надо проводить дополнительную очистку и о своем здоровье беспокоиться. Когда мы модернизируем полностью трубопроводы и магистральные, и внутридомовые, вода будет такого же качества, какая выходит с фильтровальных станций», ‒ сказал он.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 30.10.18

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