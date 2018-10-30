В Екатеринбурге стартовали учения, в которых участвуют армии шести стран (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге в 32-м военном городке состоялась церемония открытия в рамках совместных учений миротворческих сил государств – членов Организации договора коллективной безопасности «Нерушимое братство – 2028».

На плацу выстроились около 1 300 военнослужащих из России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, а также оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, полицейские (милицейские) силы и подразделения министерств по чрезвычайным ситуациям этих стран.

«Цель – это проверить готовность миротворческого контингента организации договора коллективной безопасности к выполнению поставленных задач, совершенствовать мастерство личного состава, профессиональные навыки офицеров органов управления для успешного выполнения задач», – говорит начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.

По данным пресс-службы ЦВО, основная часть учений будет проходить на Свердловском полигоне. Будут задействованы 300 единиц военной техники, а также различные воздушные суда. Маневры «Нерушимое братство – 2018» завершатся 2 ноября.

Екатеринбург, служба информации

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