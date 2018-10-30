Депутаты единогласно вернули свердловчанам букву «ё»

Заксобрание приняло в первом чтении законопроект, которым возвращает в названия населённых пунктов региона исчезнувшую оттуда в разные годы букву «ё».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», докладчик, председатель комитета заксо по МСУ Михаил Ершов, пояснил, что из-за разного написания топонимов у многих уральцев возникали проблемы при прохождении официальных процедур, в частности, при оформлении сделок с собственностью или получении наследства.

Всего таких населённых пунктов в области 51.

Все 40 депутатов, присутствующих на заседании, поддержали законопроект единогласно.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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