«Кто травит инвесторов, тот Обама», – мэр уральского города обвинил экологов в информационной войне

Накануне днем глава Североуральска Василий Матюшенко дал пресс-конференцию, в ходе которой высказался по поводу ситуации с загрязнением рек на севере региона. В частности, он считает, что экологи развязали информационную войну против «Святогора».

«Я считаю подобные призывы информационной войной, а тех, кто их распространяет, – сторонниками Трампа. В рамках полномочий, положенных мне законом, я не имею права мониторить состояние рек. Однако это право есть у коллег из надзорных ведомств: прокуратуры, Ростехнадзора. В рамках прокурорской проверки были отобраны и направлены в федеральную лабораторию ЦЛАТИ пробы из реки Шегультан. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение. До этого говорить о достоверности сведений для меня как для чиновника и для любого представителя СМИ – это нарушение законов РФ, в том числе Уголовного кодекса», ‒ заявил он.

Матюшенко сравнил деятельность экологов с действиями США в адрес России. «Мы видим, как Америка пытается накладывать санкции на ведущих бизнесменов страны, один из которых представлен на территории нашего города. И травлю конкретно «Святогора» можно сравнить с деятельностью американцев, пытающихся задушить нас санкциями. Кто считает, что имеет право травить крупных инвесторов, – тот Обама», ‒ сказал мэр.

Кроме того, он высказался и по конкретным персоналиям, в частности, г-н Матюшенко попенял директору заповедника «Денежкин Камень» Анне Квашниной на то, что она «озадачена проблемой реки Шегультан, однако ее не интересует проблема реки Вагран, реки Сарайной». «Сегодня очень много пишут по поводу умершего на реке Шегультан лося. В прошлом году труп животного был найден на Вагране, и это не вызвало общественного резонанса. Хотелось бы, чтобы Анна Евгеньевна как общественный деятель и государственный служащий направляла свою энергию не на избранные реки, а действовала в рамках служебных полномочий», ‒ подчеркнул Матюшенко.

Сама Анна Квашнина в беседе с корреспондентом «Нового Дня» уточнила, что персонально Матюшенко претензий ей не высказывал. «Мы с ним не разговаривали. Почему он решил, что меня не интересует проблема реки Вагран? ‒ сказала она. ‒ Вообще у нас весной этого года был создан экологический совет ‒ как раз для того, чтобы формировать мнение специалистов разных сфер, сопряженных с экологией. Прошло два или три собрания, обсуждали проблемы воды. Мы предлагали проект программы мониторинга состояния рек. Очередной экосовет должен был собраться в августе, как раз перед пресс-конференцией. Я звонила [заместителю главы администрации Североуральска Владимиру] Паслеру, который председательствует в совете, предлагала встретиться и все обсудить, сформулировать позицию совета по проблеме. Но совет так и не был собран ‒ ни до, ни после. Почему? Я не знаю, я рядовой член совета, этот вопрос надо адресовать Паслеру».

«Новому Дню» пока не удалось дозвониться до вице-мэра Североуральска, чтобы получить ответ на этот вопрос. Пока же Квашнина прокомментировала скандальный снимок с мертвым лосем. «Мы его сфотографировали в начале сентября, я не давала разрешения выставлять фото, потому что считаю, что не очень корректно использовать снимок в этой ситуации ‒ неизвестно, от чего он погиб, и это может быть притянуто за уши. Меня больше обеспокоило то, что происходит с почвой, я понимаю, что это только начало», ‒ добавила она.

Напомним, общественники и экологи обеспокоены состоянием рек Шегультан и Тальтия. Они настаивают на том, чтобы на севере области проводился независимый мониторинг качества воды.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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