Депутаты передумали разрешать бесконтрольное строительство вышек связи

Заксобрание приняло во втором чтении поправки в областной закон о перечне случаев, когда не требуется получение разрешения на строительство.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», из второй редакции документа исчез пункт о строительстве без разрешения вышек связи высотой не более 32 метров. Перечень в итоге дополнен только одной категорией объектов: «реконструкция входных групп зданий для приспособлении их под нужды граждан с ограниченными возможностями здоровья».

Напомним, на прошлом заседании предложение минстроя позволить бизнесу строить без разрешения вышки связи высотой не более 32 метров взывало возмущение ряда депутатов. Министр Михаил Волков пояснил, что законопроект разработан по просьбе представителей бизнеса, но конкретные компании назвать затруднился, сказав, что не помнит их. Однако, по данным источников «Нового Дня», в предложении мог быть заинтересован сотовый оператор, владелец которого помог губернатору провести лояльных лиц в гордуму Екатеринбурга. После дополнительных консультаций профильный комитет все-таки прислушался к тем депутатам, которые посчитали, что принятие такого закона приведет к бесконтрольному строительству вышек в каждом дворе, и отказался от этого пункта.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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