В Екатеринбурге закрывают радио «Народная волна»

В Екатеринбурге закрывается радиостанция «Народная волна». Как сообщили представители дирекции, «принято решение о переходе на другой формат или очередное сетевое СМИ». Причина ‒ финансовая.

«Мы долго пытались довести до нашего слушателя истинный звук, привить вкус к музыке, которой мало пока в нашей стране, но популярной во всем мире. Нас слушали, оставляли великолепные отзывы на нашем сайте, и мы благодарны Вам за это, ‒ пишут они. ‒ Однако в нашем городе у нас не сложилось. Чем лучше становилась наша программа, чем качественней музыка, чем больше она нравилась слушателям, тем меньше рекламодатели обращали на нас внимание, тем хуже становилось наше материальное положение. Доходило до парадокса, почти все «продвинутые» и состоятельные бизнесмены, предприниматели и просто богатые люди слушали нашу «Волну». Мы знаем случаи, когда в очень состоятельных фирмах, нам говорили, что мы на первом месте в их собственных рейтингах, особенно у руководителей. Однако рекламу они у нас размещать не торопились. Учитывая данные обстоятельства, мы прекращаем практику, просто радовать состоятельных людей нашими «изысками» и в ближайшее время прекращаем свое вещание. Спасибо тем, кто нас искренне любил, тем, у кого есть вкус, но нет денег».

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 30.10.18

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