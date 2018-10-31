Облсуд отказался взыскать со школы 5 млн в пользу девочки, сломавшей спину на уроке

Свердловский областной суд в два раза увеличил размер компенсации морального вреда, которую должна получить школьница, сломавшая позвоночник на уроке физкультуры.

Как сообщили РИА «Новый День» в облсуде, несчастный случай произошел в декабре 2016 года во время урока физкультуры. Ученица 4 класса школы № 165 пострадала от действий одноклассника. Мальчик прыгнул на нее, отчего девочка упала и получила травму – компрессионный перелом нескольких позвонков, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью. В возбуждении уголовного дела по ст. 118 УК РФ было отказано, так как мальчику еще нет 14 лет. Девочка три недели лежала в больнице, а потом еще целое полугодие училась дома.

Мама ребенка обратилась в Кировский районный суд Екатеринбурга и потребовала взыскать со школы 5 миллионов рублей компенсации морального вреда, расходы на покупку ортопедических корсета, подушки и матраса – 11 223 рубля, а также возместить расходы на санаторно-курортное лечение и затраты на проезд в сумме 99 315 рублей. Райсуд ее требования удовлетворил частично. Со школы взысканы расходы в сумме 11 223 рублей, а также компенсация морального вреда – 200 тысяч рублей. В удовлетворении остальных требований было отказано.

Истец не согласилась с решением суда первой инстанции и подала апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Мама пострадавшей просила увеличить сумму компенсации морального вреда, а также взыскать расходы на санаторно-курортное лечение. Судебная коллегия, изучив материалы дела, установила, что санаторно-курортное лечение не являлось необходимым. В ходе допроса медицинские работники пояснили суду, что лечиться можно было и в Екатеринбурге. В этой части решение было оставлено без изменения.

Что касается компенсации морального вреда, то судебная коллегия учла, что в результате травмы девочка была вынуждена изменить обычный уклад жизни, перейти на домашнее обучение. Кроме того, повреждение позвоночника в подростковом возрасте не только опасно для жизни и здоровья в момент получения травмы, но и в будущем может повлечь за собой неблагоприятные последствия. Суд решил, что сумма компенсации морального вреда в 200 тысяч рублей не может рассматриваться как достаточная. Однако 5 млн рублей, на которых настаивает мать пострадавшей, это слишком много. Свердловский областной суд решил увеличить размер компенсации морального вреда до 400 тысяч рублей.

Екатеринбург, служба информации

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