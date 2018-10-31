Аэропорт Кольцово обновил расписание: добавились Омск, Челябинск и Тараз

Международный аэропорт Кольцово перешел на осенне-зимнее расписание, которое действует с 29 октября 2018 года по 30 марта 2019 года.

Как сообщили РИА «Новый День» в Кольцово, на данный момент из Екатеринбурга запланировано выполнение рейсов более чем по 80 направлениям, из которых более 30 международные. Полеты по ним будут выполнять 39 авиакомпаний.

Традиционно в зимнем расписании Кольцово широко представлены направления полетов на курорты Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Из Екатеринбурга можно будет улететь в Таиланд сразу по четырем маршрутам (Пхукет, Утапао, Краби, Бангкок), во Вьетнам (Нячанг и Фукуок), Китай (Санья), в Индию (Гоа), на Шри-Ланку (Коломбо). В ОАЭ (Дубай и Шарджа) три авиакомпании («Уральские авиалинии», Azur Air и FlyDubai) будут выполнять до четырех рейсов в сутки. Остается в осенне-зимнем расписании самое популярное зарубежное направление полетов Кольцово – Анталья.

Остаются в расписании и российские курорты Краснодарского края, Крыма и Ставрополья. Стоит отметить расширение географии полетов в соседние регионы. Теперь из Кольцово можно будет улететь прямыми рейсами в Челябинск, Ижевск или Омск. Также в зимнюю навигацию в аэропорту Екатеринбурга появится новый авиаперевозчик. Авиакомпания SCAT начинает полеты из Кольцово в казахстанский Тараз.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 31.10.18

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