На Сибирском тракте мужчина, сбитый грузовиком, два часа лежит на асфальте (ФОТО)

На дублере Сибирского тракта погиб пешеход, передает «Новый День». От полученных травм он скончался на месте. Сейчас там работают сотрудники Госавтоинспекции. По словам очевидцев, ЧП случилось около двух часов назад, однако тело до сих пор лежит на проезжей части.

Как пояснили в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга, по предварительным данным, пешеход сбила Mitsubisi, ехавшая по дублеру Сибирского тракта со стороны улицы Малышева в сторону ЕКАДа. Мужчина ‒ ему было 75 лет ‒ переходил дорогу в неустановленном месте.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 31.10.18

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