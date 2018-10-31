Водителей предупредили о метели и ледяном дожде на трассах УрФО

Уральское управление Росавтодора обратилось со специальным предупреждением к водителям из Свердловской и Курганской областей, а также ХМАО-Югры.

Как сообщили РИА «Новый День» в Уралуправтодоре, с 31 октября по 1 ноября на автодорогах федерального значения этих субъектов УрФО прогнозируется выпадение мокрого снега, местами метель, ледяной дождь. Дорожными службами будут приняты все необходимые меры по обеспечению безопасного и бесперебойного проезда. Но водителям рекомендуют воздержаться от поездок на летней резине. Также их просят быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям и не создавать препятствий для работающей спецтехники.

По данным Уралгидрометцентра, в ночь на 1 ноября в Свердловской области похолодает до -8, а местами – до -13. Завтра днем ожидается температура от -2 до +3.

Екатеринбург, Курган, Ханты-Мансийск, служба информации

Екатеринбург, Курган, Ханты-Мансийск. Другие новости 31.10.18

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