После ночной погони полицейские задержали пьяного лихача на «УАЗ-Патриот»

На автотрассе Екатеринбург – Тюмень минувшей ночью полицейские Туринска смогли задержать пьяного лихача, который пытался уйти от погони.

Как рассказал РИА «Новый День» официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, ночью патруль ДПС обратил внимание на автомобиль «УАЗ-Патриот», который на большой скорости промчался мимо них в сторону Камышлова. Машина привлекла внимание силовиков тем, что резко меняла скорость. Началась погоня, в ходе которой нарушителю неоднократно было приказано остановиться. По мнению Горелых, нарушитель рассчитывал на мощность своей машины, «но фортуна ему изменила», и он был задержан.

У молодого человека 1995 г. р. не было прав, кроме того, он был пьян. Минувшим летом его оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на полтора года именно за управление машиной в аналогичном состоянии. Он пояснил, что живет в Ирбите, выпил, а потом созвонился с приятелем и поехал к нему в гости в Талицу.

В приемном покое Центральной районной больницы медработник провел водителю тест на определение алкоголя в крови, и прибор показал 0,663 промилле. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации – нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

Туринск, служба информации

Туринск. Другие новости 31.10.18

Водителей предупредили о метели и ледяном дожде на трассах УрФО. / В галерее «Главный проспект» повредили работу Сальвадора Дали (ФОТО). / Павел Крашенинников обвинил в непрофессионализме силовиков, возбуждающих дела за репосты (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»