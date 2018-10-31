«Уральские авиалинии» объявили рождественские скидки на рейсы в Прагу

Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявили о специальных тарифах на популярном направлении Екатеринбург – Прага и обратно в новогодние праздники.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе авиаперевозчика, стоимость перелета до столицы Чехии составит от 9 775 рублей в одну сторону. Все сборы включены. Новогодние рейсы будут выполняться с 25 декабря 2018 по 11 января 2019 года. Пассажиры «Уральских авиалиний» также имеют возможность без труда улететь из Праги в любую точку Европы по партнерской программе с национальным чешским перевозчиком Czech Airlines.

Рождественская Прага является излюбленным местом туристом. С конца ноября на самых известных площадях города разворачиваются праздничные ярмарки, где можно приобрести новогодние сувениры, изделия из дерева и богемского стекла и традиционные чешские деликатесы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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