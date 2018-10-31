У «Автомобилиста» новая серия: победа над «Йокеритом» стала пятой подряд

ХК «Автомобилист» одержал пятую победу подряд, выиграв 23 из 24-х матчей в чемпионате КХЛ. Екатеринбуржцы во второй раз в сезоне оказались сильнее финского «Йокерита» – домашняя игра против «джокеров» завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Для «Автомобилиста» матч складывался неровно. На старте уральцам пришлось играть «вторым номером», так как финская команда полностью владела инициативой и мощно атаковала. Вскоре это вылилось в первый гол «Йокерита», который забил Марко Антилла. Екатеринбуржцы отыгрались спустя пять минут, благодаря шайбе Ильи Крикунова. Во втором периоде подопечные Андрея Мартемьянова вернули себе уверенность и вышли вперед, дважды реализовав большинство – отличились легионеры Найджел Доус и Дэн Сектстон.

В заключительной двадцатиминутке градус борьбы накалился до предела. Между хоккеистами случилось несколько стычек, а потом и настоящая драка – на льду к восторгу зрителей сошлись два великана, Никита Трямкин и Ессе Йоэнсуу. В последние полторы минуты «Автомобилисту» пришлось тяжело. Из-за очередной потасовки был удален Алексей Василевский, и екатеринбуржцам пришлось обороняться вчетвером против шести соперников. Но Якуб Коварж и на этот раз выручил свою команду и сохранил победный счет.

«Уверенная игра нашего вратаря вселила дух в команду, очень хорошо сыграли спецбригады большинства и меньшинства. Игра была очень нервозная сегодня, «Йокерит» – один из лидеров Западной конференции. Считаю, что матч был очень напряженный, спасибо парням, что отдали все силы за команду и для победы. Заряженность была у обеих команд. Матч шел кость в кость, моменты были. Стычки были, драки, никто не хотел уступать. Игра была очень хорошая и по накалу запредельная», – поделился впечатлениями после матча главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов.

После 23 побед в активе «Автомобилиста» 46 очков. Ближайший преследователь – московский ЦСКА отстает от лидера КХЛ на 8 очков.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 31.10.18

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