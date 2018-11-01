На Урал идет потепление

В Свердловской области в ближайшие дни начнется потепление, сообщили в Гидрометцентре России.

По прогнозу синоптиков, в пятницу и субботу днем воздух прогреется до +3 градусов, ночью будет до +1. Причем завтра не исключены осадки ‒ мокрый снег с дождем. В воскресенье и понедельник будет еще теплее – до +4 градусов, также вероятны небольшие дожди.

Новая рабочая неделя, которая начнется во вторник, 6 ноября, будет также относительно теплой, ожидается до +2…+3 градусов и мокрый снег.

Екатеринбург, Елена Сычева

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