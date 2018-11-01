Полиция ищет 15-летнего свердловчанина, однажды убежавшего в Ростовскую область (ФОТО)

Полиция ищет 15-летнего жителя Алапаевска Богдана Балдина, который еще 17 октября ушел на прогулку и не вернулся.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, об исчезновении подростка сообщила его опекунша Ольга Шарова. Мальчик объявлен в федеральный розыск.

Школьник, о котором идет речь, уроженец Артемовского, он уже несколько раз уходил из дома. В марте 2018 года он автостопом доехал до города Сальска Ростовской области, где в итоге был задержан сотрудниками полиции.

Приметы подростка: на вид 17 лет, рост около 170-175 см, среднего телосложения, лицо овальное, глаза карие, губы толстые, спинка носа прямая, волосы крашеные рыжие, с боков прическа фасонная, челка длинная.

Был одет: куртка черная из кожзаменителя до пояса на замке молнии, прошитая в клетку, без капюшона, кофта толстовка синтетическая серая с черным ободком около шеи, манжеты черные, футболка черная удлиненная ниже пояса, джинсы черные обтягивающие (женские), кроссовки черные на шнурках. При себе имеет сумку серого цвета с лямкой черного цвета.

Алапаевск, служба информации

Алапаевск. Другие новости 01.11.18

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