Дорожники продлили закрытие переулка в районе автовокзала из-за строительства ливневки

Дорожные бригады продлили сроки закрытия переулка Шаронова в микрорайне Автовокзал до 18 ноября. На данном участке идет строительство ливневой канализации. Работы идут с 25 сентября и все еще продолжаются.

Как сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга, продление ограничений связано с тем, что в ходе строительных работ была определена необходимость выполнения ряда дополнительных мероприятий. Обустройством ливневки занимаются специалисты ООО «Гидро-С».

Автомобилистам запрещено проезжать на участке от улицы Чайковского до дома № 23 по переулку Шаронова. «Водителям необходимо быть внимательными, обращать внимание на временные знаки и схемы объезда, а также заранее планировать свой маршрут передвижения», – добавили в мэрии.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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