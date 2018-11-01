В Тагиле сотрудник Ростехнадзора отправится за решетку на пять лет за взятку

В Свердловской области суд вынес приговор по делу взяточника из Уральского управления Ростехнадзора. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, 43-летний работник Нижнетагильского отдела надзорного ведомства был признан виновным в преступлении по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере».

«Подсудимый получил взятку в размере 250 тысяч рублей от предпринимателя за бездействие в виде неуказания выявленных нарушений при проверке объектов газораспределительной и газопотребительной системы. Изобличен получатель взятки был в ходе оперативно-розыскного мероприятия, проводившегося сотрудниками управления ФСБ по Свердловской области», ‒ отметили в ведомстве.

По приговору суда взяточник отправится в колонию строгого режима на пять лет.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 01.11.18

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