Уральцев нанимают опрашивать жителей Хакасии на тему скандальных выборов

В соцсетях распространяется объявление о срочном наборе операторов для телефонного опроса жителей Хакасии. Как стало известно РИА «Новый День», опрос связан с предвыборной кампанией в республике.

Кураторы проекта предлагают удаленную работу из дома по 8-часовым сменам. От оператора требуется совершать не менее ста звонков в день и фиксировать результаты в специальной программе. Отмечается, что проект временный и продлится до 11 ноября, но начинать обзвон можно прямо сегодня. Оплата – 2 тысячи рублей за смену. В объявлении указано, что для проекта нужно «очень много людей».

Напомним, в Хакасии до сих пор не завершилась избирательная кампания по выборам главы республики. Первый тур выборов состоялся 9 сентября, по результатам которого бывший тогда губернатором региона Виктор Зимин уступил кандидату от КПРФ Валентину Коновалову. Оба претендента вышли во второй тур, который был назначен на 23 сентября. Но за два дня до этого Зимин снял свою кандидатуру «по состоянию здоровья», а затем подал в отставку. Избирком перенес голосование на 7 октября, но 2 октября еще один претендент на должность главы региона Андрей Филягин, выдвинутый «Справедливой России», снялся с выборов. Новая дата второго тура была определена на 21 октября. Голосование вновь сорвалось, так как из кампании вышел очередной конкурент Коновалова Александр Мяхар (Партия роста). Избирком снова перенес второй тур, на этот раз на 11 ноября. В бюллетенях будет указан только один кандидат –Валентин Коновалов. Для своего избрания он должен получить более 50% голосов.

Временно исполняющим обязанности главы Хакасии на данный момент является Михаил Развожаев, его назначил президент России Владимир Путин.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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