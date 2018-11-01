Масляное пятно на акватории Городского пруда оставили рабочие с Макаровского моста

Прокуратура Свердловской области выяснила, откуда взялось на акватории Городского пруда большое масляное пятно.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе надзорного ведомства, в ходе проверки установлено, что часть пруда была предоставлена ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» в целях реконструкции Макаровского моста.

Планом водоохранных мероприятий была предусмотрена заправка горюче-смазочными материалами за пределами водоохраной зоны в специально оборудованных местах. Но фактически этого сделано не было. Оказалось, что место заправки строительной техники горюче-смазочными материалами расположено в пределах 200 м от береговой линии реки Исети (в водоохраной зоне). Таким образом, предприятие не исполнило свои обязательства по защите водного объекта. В адрес директора ГУДСР было внесено представление об устранении нарушений закона. Заместитель директора по производству и начальник участка привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговора.

Отметим, что пятно в этой части Городского пруда появилось уже не в первый раз. Летом 2017 года в соцсетях и СМИ появилась фотография, сделанная из окна здания со стороны Октябрьской площади. На снимке было видно, что на воде расплывается пятно, похожее на масляное или бензиновое.

Екатеринбург, служба информации

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