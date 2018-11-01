В Тагиле построят духовный центр РПЦ, чтобы отвлечь молодежь от интернета

Уже в декабре в Нижнем Тагиле начнется строительство духовно-просветительского центра Нижнетагильской епархии РПЦ. Это делается для того, чтобы отвлечь молодежь от интернета и экстремизма.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации города, Нижний Тагил станет одним из 26 городов, где появятся подобные объекты. Курирует эту работу Федеральное агентство по делам национальностей.

«У нас молодое поколение ушло в Интернет, мы их теряем, в результате на территории России сегодня происходят печальные события, связанные с экстремизмом, – подчеркнул директор АНО по созданию, восстановлению и деятельности духовно-просветительских центров Нижнетагильской епархии Николай Иванов. – Деятельность нашего учреждения будет направлена, в первую очередь, на снижение уровня нетерпимости в молодежной среде».

Ожидается, что центр станет современной площадкой для работы представителей РПЦ с подростками и молодежью. В нем разместятся библиотека, несколько отделов и два зала для проведения крупных мероприятий – на 50 и 210 мест.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 01.11.18

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