На ноябрьские праздники между Екатеринбургом и Нижним Тагилом пустят сдвоенные составы «Ласточек»

В Свердловской области с 2 по 6 ноября некоторые электропоезда «Ласточка» начнут курсировать сдвоенными составами из 10 вагонов. Изменения коснутся направления Екатеринбург – Нижний Тагил. Это связано с прогнозируемым увеличением количества пассажиров на период праздничных выходных, сообщили в пресс-службе Свердловской пригородной компании.

Сдвоенными составами пойдут следующие поезда:

№7067 сообщением Екатеринбург – Нижний Тагил (отправление в 17:25) 2 ноября.

№7072 сообщением Кушва – Екатеринбург (отправление в 06:05) 3 и 6 ноября. Сдвоенный состав на участке Нижний Тагил – Екатеринбург (отправление из Нижнего Тагила в 07:36).

№7062 сообщением Нижний Тагил – Екатеринбург (отправление в 07:36) 4 и 5 ноября.

№7065 сообщением Екатеринбург – Нижний Тагил (отправление в 14:37) 3, 4, и 5 ноября.

№7069 сообщением Екатеринбург – Нижний Тагил (отправление в 19:03) 4 ноября.

№7079 сообщением Екатеринбург – Кушва (отправление в 19:03) 5 ноября. Сдвоенный состав на участке Екатеринбург – Нижний Тагил.

№7066 сообщением Нижний Тагил – Екатеринбург (отправление в 17:00) 4 и 5 ноября.

Добавим, что расписание электропоездов указывается по местному времени.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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