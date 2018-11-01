«Это целый теневой бизнес». Отработанные трубы из нефтегазовой отрасли продают в предприятиям ЖКХ и Росатома

Сегодня на окружном совещании в полпредстве по УрФО врио главы Росприроднадзора Амирхан Амирханов рассказал о том, что в России существует теневой рынок, который занимается перепродажей труб, от которых избавляются предприятия нефтегазовой отрасли. «Трубопроводы меняются на новые, старые отдают малому и среднему бизнесу – их выжигают, красят и выдают за новые. Продают хозяйствующим субъектам, в том числе ‒ в сфере ЖКХ. Это целый теневой бизнес, система. Потому что крупный бизнес не учитывает бывшие в употреблении трубы в качестве отходов. Потому проблема очень острая. Объем рынка очень большой, мы до конца его не знаем», ‒ отметил он.

Его слова подтвердил гендиректор ТМК Александр Ширяев. «Мы обеспокоены вдвойне, потому что они выдаются как новые, на них выписываются сертификаты поддельные ‒ в том числе от нашего имени, а это опасно – трубы из-под нефти и газа используются в питьевом водоснабжении. И рынок таких труб мы оцениваем примерно в один млн тонн в год», ‒ сказал он.

По его словам, отработанные трубы закупают не только предприятия сферы ЖКХ, но даже такие гиганты как Росатом. «Это страшно. И сейчас ничего невозможно предъявить изготовителям, потому что считается что мы ущерба не понесли, а понес потребитель, который, в свою очередь, пытается это замять. И если мы исключим контрафакт, это положительно повлияет и на экологию тоже», ‒ заметил он.

В свою очередь, руководитель управления по работе с регионами «Росатома» Андрей Полосин попросил предоставить факты. «Если они у вас есть, мы с удовольствием с ними поработаем. Буду очень просить их сообщить», ‒ сказал он.

Амирханов, в свою очередь, подчеркнул, что у ведомства в разработке находится список из 85 компаний, которые переделывают старые трубы и выдают их за новые. «У нас есть список, есть список площадок, где они это делают, мы сейчас все проверяем», ‒ заверил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 01.11.18

«Жители обеспокоены, и у них есть основания», ‒ в уральском полпредстве обсудили экологию регионов УрФО. / На ноябрьские праздники между Екатеринбургом и Нижним Тагилом пустят сдвоенные составы «Ласточек». / Жителям Студенческого не меньше двух недель придется терпеть перебои с отоплением (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»