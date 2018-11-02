«Самогонщики» из Узбекистана в принудительном порядке вернулись на родину

Двадцать граждан Узбекистана, незаконно находившихся на территории России, были выдворены за ее пределы по решению суда.

Как сообщили РИА «Новый День» в свердловском управлении ФССП, в ходе недавних рейдовых мероприятий полиция задержала 20 мигрантов из Узбекистана. 12 из них были обнаружены в Нижнем Тагиле в подпольном цехе розлива алкогольной продукции. Нарушители доставлены в суд, который вынес решение об их выдворении из России.

Приставы проводили гостей до границы РФ. Билеты были приобретены за счет средств самих граждан Узбекистана. Всего за октябрь 2018 года судебными приставами Свердловской области было выдворено 132 мигранта, за 10 месяцев 2018 года – 1 790 человек.

Нижний Тагил, служба информации

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