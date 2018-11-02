Пожарные и спасатели приготовились отметить День народного единства во всеоружии

С сегодняшнего утра и до 09:00 6 ноября силы и средства ГУ МЧС по Свердловской области приведены в режим повышенной готовности по случаю наступающих праздников.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, в праздничные дни будут дежурить руководители главка, созданы оперативные группы для экстренного выезда на место возможных происшествий, мониторинга обстановки.

На праздничных мероприятиях во всех муниципальных образованиях будут дежурить сотрудники МЧС. Сотрудники Госпожнадзора обследуют здания, задействованные в проведении праздничных мероприятий. Патрулирование водных объектов будут проводить сотрудники государственной инспекции по маломерным судам совместно с представителями муниципальных образований. Ежесуточно на дежурство будут заступать около 1,9 тысяч личного состава, более 700 единиц пожарной и спецтехники.

Екатеринбург, служба информации

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