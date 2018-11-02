Парковку на площади 1905 года в Екатеринбурге снова закроют на два дня

В ближайшие выходные, 3 и 4 ноября, на площади 1905 года в Екатеринбурге состоится предпоследняя в этом сезоне ярмарка выходного дня.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, на время работы ярмарки стоянка транспортных средств на площади 1905 года будет запрещена. Автопарковка будет закрыта уже с 19:00 пятницы, 2 ноября, до 18:00 воскресенья, 4 ноября. Впрочем, организаторы мероприятия обещают наличие парковочных мест для граждан, приезжающих в центр на автомобилях, на примыкающих к площади 1905 года улицах Урицкого и Володарского. Также автомобилисты смогут воспользоваться подземным паркингом ближайшего ТЦ.

Отметим, что никаких митингов по случаю Дня народного единства на площади 1905 года 4 ноября не планируется.

Напомним, на ярмарке обычно продают овощи, фрукты, грибы, ягоды, мед, орехи, молочные продукты, рыбу и другие продукты от местных производителей.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 02.11.18

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