В Екатеринбурге отпраздновали 90-летие областной психбольницы и спели знаменитый гимн (ВИДЕО)

В екатеринбургском Театре эстрады сегодня отпраздновали 90-летие Свердловской областной психиатрической больницы. Поздравления весь день принимал ее руководитель, главный психиатр региона Олег Сердюк. Его и работников больницы поздравляли коллеги и представители минздрава.

Гимн психиатрической больницы

В заключительной части вечера работники СОКПБ исполнили гимн медучреждения, который несколько лет назад стал хитом YouTube – тогда его даже пели ведущие программы «Прожекторперисхилтон» Иван Ургант, Александр Цекало, Сергей Светлаков и Гарик Мартиросян.

Интересно, что поздравляют врачей и в соцсетях. В фейсбуке было опубликовано стихотворение, посвящённое юбилею СОКПБ, которую в народе называют «Агафуровскими дачами»:

«Праздник снова не иначе,

А тогда сто грамм налей:

Агафуровские дачи

Отмечают юбилей.

Здесь без кровушки и гноя

Протекает эпикриз,

Здесь ликует паранойя

И течет спокойно шиз.

Санитары словно няни

Раздают опять обед,

Расщепление сознанья

Лечат девяносто лет.

Сосны за забором стихли

В час, когда назначен сон,

И сопят в две дырки психи,

И заснул Наполеон».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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