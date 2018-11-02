В Екатеринбурге отпраздновали 90-летие областной психбольницы и спели знаменитый гимн (ВИДЕО)

В екатеринбургском Театре эстрады сегодня отпраздновали 90-летие Свердловской областной психиатрической больницы. Поздравления весь день принимал ее руководитель, главный психиатр региона Олег Сердюк. Его и работников больницы поздравляли коллеги и представители минздрава.
Гимн психиатрической больницы
В заключительной части вечера работники СОКПБ исполнили гимн медучреждения, который несколько лет назад стал хитом YouTube – тогда его даже пели ведущие программы «Прожекторперисхилтон» Иван Ургант, Александр Цекало, Сергей Светлаков и Гарик Мартиросян.
Интересно, что поздравляют врачей и в соцсетях. В фейсбуке было опубликовано стихотворение, посвящённое юбилею СОКПБ, которую в народе называют «Агафуровскими дачами»:
«Праздник снова не иначе,
А тогда сто грамм налей:
Агафуровские дачи
Отмечают юбилей.
Здесь без кровушки и гноя
Протекает эпикриз,
Здесь ликует паранойя
И течет спокойно шиз.
Санитары словно няни
Раздают опять обед,
Расщепление сознанья
Лечат девяносто лет.
Сосны за забором стихли
В час, когда назначен сон,
И сопят в две дырки психи,
И заснул Наполеон».
Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Александр Саливанчук, Антон Отман
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