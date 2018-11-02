Под Екатеринбургом военные шести стран разгоняли протестующих и освобождали заложников из школы (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня утром на Свердловском полигоне под Екатеринбургом прошли масштабные миротворческие учения, в которых были задействованы военнослужащие государств – членов Организации договора коллективной безопасности «Нерушимое братство – 2018». Участники маневров продемонстрировали, как военная полиция разгоняет протестующих. Кроме того, миротворцы освободили заложников, которых в школе захватили террористы. Подробности – в материале РИА «Новый День».

Разгон протестующих. Учения ОДКБ

По легенде, военнослужащие стран ОДКБ провели миротворческую операцию на территории условного государства, не входящего в состав организации. Для приема условных беженцев» был развернут лагерь, который рассчитан примерно на сотню человек. По замыслу учений перед блокпостом лагеря собираются враждебно настроенные люди с плакатами, транспарантами и палками. «Вас никто не звал! Здесь только мирные люди. Разворачивайте свою технику и уходите. Это наша земля!» – кричат «протестующие».

Угомонить их приезжает отряд военной полиции, вооруженный щитами и дубинками. Правоохранители оттесняют людей с плакатами и палками от блокпоста. Подробности – в видео.

Далее по замыслу маневров террористы захватывают школу, в которой находятся дети и учителя. Для спасения заложников миротворцы создали пять штурмовых групп, четыре группы блокировки, усиленные снайперскими парами спецподразделений Росгвардии. Военнослужащие России и Белоруссии десантировались на крышу здания и ликвидировали часть «боевиков». Остальные «террористы» были переданы правоохранительным органам.

Захват школы, освобождение. Учения ОДКБ

Маневры миротворцев сопровождались взрывами и стрельбой.

В учениях приняли участие военнослужащие Центрального военного округа РФ, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Всего в мероприятии участвовали около 1,3 тысячи человек, было задействовано 300 единиц военной техники и 20 различных воздушных судов, говорят в пресс-службе ЦВО.

За активной фазой маневров наблюдал генеральный секретарь ООН по миротворческим операциям. «ОДКБ показала свою готовность продолжать оказывать помощь секретариату ООН и свою готовность к участию в миротворческих операциях. Мы очень заинтересованы в поддержке ОДКБ. И я надеюсь, что мы продолжим развивать этот подход», – сказал генеральный секретарь ООН по миротворческим операциям Карлос Умберто Лойти.

Екатеринбург, служба информации

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