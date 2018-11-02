«Автомобилист» впервые обыграл «Сочи» у себя дома

Екатеринбургский «Автомобилист» продолжает победную поступь. В пятницу вечером команда Андрея Мартемьянова на домашнем льду обыграла ХК «Сочи» со счетом 4:1 – впервые за три года. Это победа уральцев стала шестой подряд после единственного поражения в сезоне. Всего на счету «Автомобилиста» 24 выигранных матча из 25-ти в чемпионате КХЛ. Как передает корреспондент РИА «Новый День», хозяева сделали серьезную заявку на успех в первой половине матча. После двух периодов екатеринбуржцы вели 3:0 – успели отличиться Найджел Доус, Стефан Да Коста и Анатолий Голышев. Правда, в заключительной двадцатиминутке «Автомобилист» несколько сбавил обороты, и сочинцы отыграли одну шайбу при розыгрыше большинства – гол забил Юрки Йокипакка.

На последних минутах уральцы получили еще одно удаление, и гости предприняли штурм в формате «шесть на четыре». Но вратарь «Автомобилиста» Владимир Сохатский был надежен, а Доус воспользовался моментом и забросил шайбу в пустые ворота. Канадский капитан «Автомобилиста» набрал три очка за матч и возглавил гонку лучших бомбардиров КХЛ.

«Я благодарен парням за первые два периода. Играли хорошо, выполняли игровое задание, с хорошей самоотдачей. В третьем периоде, я думаю, не хватило эмоций после игры с «Йокеритом». Стали жаться к воротам, нападающие стали сохранять шайбу в зоне атаки. Спасибо нашему вратарю, что помог команде завоевать очень важные два очка. Честно говоря, к «Сочи» готовились, разбирали игру и нам удалось нейтрализовать атаку в первые два периода, но в третьем соперник играл лучше нас. Тем, кто бился до конца, благодарен», – высказался наставник екатеринбургского клуба Андрея Мартемьянов после матча.

«Автомобилист» сыграет еще один домашний матч 4 ноября против новосибирской «Сибири». Затем в чемпионате КХЛ наступит перерыв в связи с играми национальных сборных.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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