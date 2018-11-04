Неизвестный мужчина устроил погром в киоске

В Екатеринбурге накануне ночью в киоске на остановке ДК Лаврова неизвестный устроил погром. Информация об этом появилась в паблике «Инцидент Екатеринбург». На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как мужчина стоит возле игрового терминала «Trade Box». Спустя время неизвестный поворачивается к продавщице киоска и что-то говорит ей. А после начинает пинать автоматы. В итоге, хулиган опрокидывает все автоматы, один из них разбивает витрину.

Сам неизвестный после содеянного спокойно уходит из киоска. Подписчики паблика, которые стали очевидцами, говорят, что у мужчины застряли деньги в купюроприемнике.

«По факту причинения ущерба сотрудниками полиции проводится проверка, в рамках которой полицейские устанавливают личность злоумышленника. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в отделение по связям со СМИ УМВД России по г.Екатеринбургу.

Екатеринбург, служба информации

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