«Автомобилист» одержал 25-ю победу в сезоне

«Автомобилист» завершил домашнюю серию перед паузой в чемпионате КХЛ со стопроцентным результатом – седьмая победа подряд и 25-й выигранный матч из 26-ти со старта сезона. Екатеринбургский клуб первым достиг порога 50 очков в турнирной таблице и продолжает уверенно лидировать во всей лиге.

В воскресенье вечером «Автомобилист» принимал у себя дома аутсайдера – новосибирскую «Сибирь». Несмотря на это, матч получился захватывающим: гости дважды вели в счете, а хозяевам приходилось догонять. Новосибирцы отпраздновали гол уже на 4-й минуте после точного броска Александра Шарова в розыгрыше большинства. «Автомобилист» отыгрался в начале второго периода, также используя большинство – забил Анатолий Голышев. Но спустя всего три минуты защитник «Сибири» Роман Савченко отметился необычным голом. Он бросил с центра площадки, шайба по пути задела игрока «Автомобилиста» и срикошетила в ворота Якуба Коваржа. Впрочем, до конца двадцатиминутки хозяева хладнокровно исправили ситуацию. Сначала Найджел Доус восстановил равновесие в счете, а затем Алексей Василевский вывел свою команду вперед.

В третьем периоде «Сибирь» получила пятиминутный штраф за грубую игру. Один из хоккеистов соперника нанес травму Евгению Чесалину. «Автомобилист» в отместку реализовал большинство, установив победный счет 4:2. Четвертую шайбу забросил Стефан Да Коста.

«В первом периоде соперник нас, конечно, превосходил в движении и заряженности. У них была очень плотная оборона, тяжело было взламывать. В перерыве внесли коррективы, парни восприняли все адекватно и потихоньку переместили игру в зону атаки. Благодарен пацанам, что стойко играли, и болельщикам за поддержку. Всю треть чемпионата работать с командой было приятно. И сегодня играли до конца, молодцы», – похвалил своих подопечных главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов. Добавим, что капитан команды Найджел Доус в сегодняшнем поединке набрал четыре очка и единолично возглавил список лучших бомбардиров КХЛ.

Следующий матч «Автомобилист» проведет 12 ноября против СКА в Санкт-Петербурге.

Фото с сайта ХК «Автомобилист»

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 04.11.18

Сербские бабушки, татарские концлагеристы и другие – кого привез Коляда на первый зимний «Коляда-Plays». / «Путин, лыжи, Магадан»: протестный «Русский марш» в Екатеринбурге собрал всего 30 человек (ВИДЕО). / Неизвестный мужчина устроил погром в киоске. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»