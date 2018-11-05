На севере Свердловской области пропал ребенок с татуировкой «Спаси и Сохрани» (ФОТО)

Полиция Краснотурьинска разыскивает 15-летнего Альберта Шаромова, уроженца города Серова, который 3 ноября около 18:15 самовольно ушел из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних им. Ю. Гагарина города Карпинска и не вернулся. Об этом РИА «Новый День» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Приметы мальчика: рост около 160 см, плотного телосложения, лицо овальное, волосы темные, короткие, глаза светлые, уши прилегающие, губы тонкие.

Особые приметы: татуировка «Спаси и Сохрани» с внутренней стороны предплечья.

Был одет в спортивный костюм темно-синего цвета с белыми полосами, белую футболку, сланцы черного цвета.

Тех, кто что-то знает о подростке, просят сообщить по телефонам Краснотурьинского ОВД: 8(343) 3-34-33, 3-40-79 или «02».

Краснотурьинск, Карпинск, служба информации

Краснотурьинск, Карпинск. Другие новости 04.11.18

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