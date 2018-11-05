На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение: мокрый снег налипнет на провода

Свердловскую область сегодня может замести мокрым снегом, возможны аварии на дорогах и объектах энергоснабжения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня в регионе прогнозируется сильное налипание мокрого снега на провода (до 35 мм и более). В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС. Штормовое предупреждение направлено в органы власти, местного самоуправления, заинтересованные министерства, ведомства и на объекты инфраструктуры.

Главное управление МЧС России по Свердловской области рекомендует гражданам быть осторожными на улице, обращать внимание на протянутые на улицах провода. При эксплуатации электробытовых приборов соблюдать меры пожарной безопасности.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 05.11.18

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