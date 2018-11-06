Под Екатеринбургом «Форд фокус» насмерть задавил дорожного рабочего (ФОТО)

Дорожный рабочий погиб вчера вечером на 15 км дублера Сибирского тракта.

Как сообщили РИА «Новый День» в городском ГИБДД, 53-летний водитель «Форда» ехал по Тюменскому тракту в сторону Екатеринбурга и наехал сначала на дорожное ограждение, а потом – на рабочего 1969 года рождения. Погибший перед этим работал в жилете со световозвращающими элементами и каске.

По словам водителя, он двигался со скоростью примерно 50 км/ч., предупреждающие знаки о проведении ремонтных работ видел, но мужчину не заметил.

На место происшествия выезжали руководители Госавтоинспекции Екатеринбурга. Личности всех участников аварии установлены, проводится расследование всех обстоятельств ДТП.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 06.11.18

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