В свердловском городе школьникам продлили каникулы – там свирепствует ОРВИ и пневмония

В Верхней Салде школьникам продлили каникулы на две недели. Об этом «Новому Дню» рассказали местные жители. Учебный процесс не будет остановлен – все задания дети будут получать дистанционно, однако посещать школы нельзя ‒ в городе всплеск заболеваемости ОРВИ с осложнениями в виде пневмонии.

Информацию подтвердили в пресс-службе администрации Верхнесалдинского городского округа. Глава Михаил Савченко подписал постановление о «приостановлении образовательной деятельности и коллективных занятий». Отменяются не только уроки в школах, но и все секции, массовые мероприятия, причем не только детские, но и взрослые ‒ до 17 ноября включительно.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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