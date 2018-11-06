Вокруг Центрального стадиона начали разбирать временную инфраструктуру

В Екатеринбурге начался демонтаж временной инфраструктуры, установленной к Чемпионату мира по футболу-2018 вокруг Центрального стадиона, передает корреспондент «Нового Дня». По сообщению местных жителей, работы начались уже в выходные. На улице Ключевской разобрали пункт досмотра автомобилей, в настоящее время демонтируют пункт досмотра пешеходов.

Напомним, как писал «Новый День», директор «Екатеринбург-Арены» Оксана Тищенко заверила, что все работы по демонтажу временной инфраструктуры начнутся на этой неделе. В свою очередь, и.о. начальника городского комитета по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Анна Байчибаева говорила, что территорию расчистят до конца ноября. Все конструкции уже в разобранном виде поступят на баланс МУГИСО, а после будут распределены по спортивным учреждениям Свердловской области, заявили агентству в министерстве.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 06.11.18

«Мы биомасса, человеческая слизь»: Шнур посвятил новый стих свердловской чиновнице Ольге Глацких. / В свердловском городе школьникам продлили каникулы – там свирепствует ОРВИ и пневмония. / Под Екатеринбургом «Форд фокус» насмерть задавил дорожного рабочего (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»