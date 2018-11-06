Из Екатеринбурга запускают новые рейсы в Шереметьево

Авиакомпания «Уральские авиалинии» увеличивает количество рейсов из Екатеринбурга в Москву, аэропорт «Шереметьево». Улететь в столицу можно будет всего за 3000 рублей. Новые вечерние рейсы в Москву (Шереметьево) будут выполняться по средам и четвергам. Вылет из Екатеринбурга – в 17:00, прибытие в столицу – в 17:40. Новый утренний рейс U6-1 Екатеринбург – Москва (Шереметьево) выполняется ежедневно. Время отправления 07:30, время прибытия 07:50.

Как пояснили в пресс-службе авиакомпании, на всех рейсах направления действуют специальные цены: в одну сторону от 2990 рублей, «туда-обратно» – от 5615 рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 06.11.18

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