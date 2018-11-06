В Полевском охотник убил друга, думая, что стреляет в зверя

В Полевском 43-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела за причинение смерти по неосторожности.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, утром 4 ноября он и еще четверо мужчин отправились в лес на охоту. Подозреваемый, думая, что целится в животное, выстрелил в 52-летнего мужчину. Тот умер на месте. «Подозреваемый сам сообщил об инциденте в скорую помощь и в правоохранительные органы . Вину в произошедшем он признал», ‒ сказали в пресс-службе ведомства.

Полевской, Свердловская область, Елена Сычева

Полевской, Свердловская область. Другие новости 06.11.18

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