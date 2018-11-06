Осужденный попытался спрятать три телефона в прямой кишке и сыре (ФОТО)

В екатеринбургском СИЗО-1 предотвращена попытка незаконного проноса в камеру трех сотовых телефонов. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ ФСИН по Свердловской области, ранее гражданин был осужден по ст.158 ч. 3 УК РФ и приговорен к 3 годам и 10 месяцам лишения свободы.

При личном досмотре у осужденного был обнаружен и изъят сотовый телефон, «спрятанный ухищренным способом в прямой кишке», а также два сотовых телефона и 4 сим-карты, спрятанные в плавленом сыре. По данному факту проводится проверка.

ФОТО ГУ ФСИН

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 06.11.18

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