В Верхотурье осужден мужчина, выбросивший собутыльника с третьего этажа

В Верхотурье вынесен приговор 29-летнему местному жителю, который выбросил своего знакомого с третьего этажа, от чего тот скончался.

Как сообщили РИА «Новый День» в Следственном комитете, убийство произошло 16 апреля 2018 года. Подсудимый, его будущая жертва и еще несколько человек выпивали в квартире на третьем этаже дома по улице Заводской. В какой-то момент между собутыльниками вспыхнула ссора, и злоумышленник выбросил своего оппонента с балкона. Тот разбил голову и вскоре скончался.

Злоумышленник после этого перебазировался в другую квартиру, где продолжил банкет, но в тот же день был задержан полицией. В ходе следствия он отрицал свою вину, утверждая, что его оппонент выбросился с балкона сам. Но собранные следствием доказательства и без признания подсудимым своей вины позволили суду сделать однозначный вывод о его виновности. На одежде обвиняемого были обнаружены следы крови потерпевшего, что свидетельствовало о драке между ними. Кроме того, версию следствия подтвердила еще одна участница застолья. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Верхотурье, служба информации

Верхотурье. Другие новости 06.11.18

Осужденный попытался спрятать три телефона в прямой кишке и сыре (ФОТО). / Клиентам лопнувшего «Уралтрансбанка» начали выплачивать компенсации. / В Полевском охотник убил друга, думая, что стреляет в зверя. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»