В магазинах Екатеринбурга открываются елочные базары

До Нового года остается чуть меньше двух месяцев, а в магазинах Екатеринбурга уже открываются елочные базары. Правда, пока живые деревья не продают ‒ только искусственные, а также украшения к ним. Натуральные ели и сосны появятся ближе к середине декабря.

Кроме того, как напоминает «Новый День», уральцы сами могут на вполне законных основаниях поехать в лес, выбрать и вырубить новогоднее дерево. Для этого необходимо заполнить документы в лесничестве и оплатить пошлину. Как правило, цена такой елки или сосны существенно ниже ‒ около 100 рублей, в зависимости от высоты дерева.

Как купить елку в лесу

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 06.11.18

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