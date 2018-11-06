За праздники гаишники поймали 249 пьяных водителей

За трехдневные выходные сотрудники свердловского управления ГИБДД поймали 249 пьяных водителей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«Все водители будут привлечены к административной ответственности ‒ лишены права управления автомобилем от 1,5 до 2 лет и должны будут заплатить административный штраф», ‒ сообщили в ведомстве. Там уточнили, что 44 автолюбителя попались пьяными за рулем уже не в первый раз, им грозит уголовная ответственность по статье 264 УК РФ.

Екатеринбург, Елена Сычева

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