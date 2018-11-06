Из-за короткого замыкания 70 человек эвакуировали из первоуральской больницы

70 человек были эвакуированы сегодня из хирургического корпуса первоуральской городской больницы на улице Металлургов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, в 10 часов утра в больнице сработала автоматическая пожарная сигнализация. Медики и пациенты спешно эвакуировались.

Подробностями ЧП делятся пользователи интернет-сообщества «Инцидент. Первоуральск». «Лежу после операции. Кто мог вышел сам. Неходячих медсестры вытащили в одеялах на руках со 2 этажа, нагнали свои личные авто и уложили их туда. Молодцы, ничего не скажешь», – пишет пользователь по имени Миха. «Пошла сдавать анализ на группу крови в хирургический корпус. Только подошла к кабинету – погас свет везде. Благополучно сдала и пошла на выход. Было это на 2 этаже. Однако, не тут-то было. Подходя к лестнице, почуяла запах гари( пахло жжёной проводкой). Спускаясь на первый этаж, все было в дыму и не возможно было дышать, плохая видимость. Появлялась паника. Плохо помня откуда пришла, начала метаться в разные стороны, (хирургия тот ещё лабиринт). В итоге выскочила на улицу, и ещё долго меня мучил запах гари в носу», – поделилась еще одна свидетельница.

Пожарные установили, что на первом этаже в электрощите произошло короткое замыкание электропроводки без последующего горения. Всего к месту происшествия выезжали 8 единиц пожарно-спасательной техники и 19 человек личного состава. После проветривания пациенты и персонал вернулись на свои места. Медицинское учреждение работает в штатном режиме, никто не пострадал, заявили в МЧС.

Первоуральск, служба информации

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