В Екатеринбурге резко похолодает к выходным

В Свердловской области ожидается существенное похолодание уже к концу этой рабочей недели. Как сообщили в Гидрометцентре России, в среду и четверг днем ожидается до +2…+3 градусов, по ночам ‒ до ноля. Будет облачно, возможен мокрый снег или дождь. Но уже в ночь на пятницу столбики термометров опустятся до -12 градусов. Днем 9 ноября будет -7 градусов. При этом будет ясно. Такая же погода, согласно прогнозу синоптиков, простоит все выходные.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 06.11.18

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