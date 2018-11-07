Трямкин не сыграет на Кубке Карьяла

Защитник хоккейного клуба «Автомобилист» Никита Трямкин не сыграет в составе сборной РФ на Кубке Карьяла. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России. Там уточнили, что екатеринбуржец получил травму, поэтому вместо него в команду был вызван другой защитник.

Напомним, что в первом этапе Евротура сыграют другие три представителя «Автомобилиста» ‒ за сборную России выйдут нападающий Анатолий Голышев и защитник Алексей Василевский, за сборную Чехии ‒ вратарь Якуб Коварж.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 07.11.18

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