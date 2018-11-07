В центре Екатеринбурга столкнулись три машины. Есть пострадавшие (ФОТО)

Сегодня утром около 09:30 на улице Радищева недалеко от перекрестка с Хохрякова столкнулись сразу три автомобиля ‒ Hyundai i30, Toyota Vitz и иномарка сервиса «Яндекс.Такси». Обстоятельства произошедшего пока неизвестны. На место выехали два экипажа ГИБДД и пожарные. Движение на участке было затруднено.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УГИБДД по Екатеринбургу, не обошлось без пострадавших – в ДТП получил травмы один человек.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 07.11.18

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