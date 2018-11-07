Футболисты «Урала» засветили школьников с подачи ГИБДД

Футболисты ФК «Урал» рассказали школьникам, как избежать ДТП в темноте и подарили световозвращающие браслеты.

В екатеринбургской школе № 65 футболисты Юрий Бавин и Андрей Егорычев провели занятие на тему безопасности дорожного движения – школьникам 5-8 классов рассказали, как стать заметнее для водителей в темное время суток. Ученикам и взрослым раздали световозвращающие браслеты с хештегом #видимостьна5. А заодно – подарки от футболистов и их автографы. О правилах ПДД напомнил замначальника руководителя городского ГИБДД Михаил Медведев – по закону пешеходы на загородных трассах обязаны использовать световозвращатели.

В отделении пропаганды ОГИБДД по Екатеринбургу добавили, что акция «#Видимостьна5» прошла около ТРЦ и на автозаправочных станциях. Всего по итогам акции было роздано порядка 5000 световозвращающих браслетов.

За 9 месяцев этого года в темное время суток произошло 61 ДТП с участием пешеходов, 10 человек погибли, 55 получили травмы. Аварии с пешеходами случаются, в том числе, на пешеходных переходах. Таких ДТП в сумерках и ночью было зафиксировано 22, погибли два человека, 24 получили травмы. Водители в темное время суток замечают пешеходов примерно в 40 метрах, световозвращающие элементы увеличивают эту дистанцию в 10 раз, до 400 метров, отмечают в ГИБДД.

В октябре на трассах Свердловской области сотрудники ГИБДД три дня ловили пешеходов, которые не соблюдают ПДД. Итогом стало почти 4,5 тысячи штрафов, а 59 человек полицейские удалили с дороги, чтобы те не попали под колеса машин по собственной вине.

Екатеринбург, служба информации

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