Высокинский ополчился на ларьки – спасутся только мороженщики и газетчики

Екатеринбургский мэр Александр Высокинский на расширенного аппаратном совещания заявил, что одна из приоритетных задач местной власти ‒ это ликвидация ларьков. По его мнению, объекты нестационарной торговли должны исчезнуть к 2022 году. Исключение при этом составят точки по продаже мороженого и печатной продукции.

«Логика этой работы должна быть проработана совместно с депутатами Екатеринбургской городской думы, членами Общественной палаты города, также обязательны соответствующие разъяснительные мероприятия с собственниками объектов нестационарной торговли», ‒ сообщили в пресс-службе мэрии.

Отметим, что необходимость борьбы с ларьками администрация Екатеринбурга декларирует с определенной периодичностью – примерно раз в два года. Например, власти грозились очистить от них Привокзальную площадь, однако киосков там, как и прежде, много. Аналогичная история произошла с киосками на станциях метро ‒ часть убрали, часть оставили. Перед Чемпионатом мира-2018 главархитектура потребовала от владельцев киосков, стоящих на маршрутах следования клиентских групп FIFA, перестроить их и привести к стилевому единообразию.

«Незаконных объектов на территории города быть не должно! Нельзя допускать повторного размещения. Необходимо выписывать штрафы, в том числе, и за незаконное подключение к сетям. Кроме того, количество эвакуированных в июле объектов незаконной нестационарной торговли должно быть увеличено в разы», – говорил еще в 2014 году тогдашний сити-менеджер Александр Якоб.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 07.11.18

Депутат пожаловался на Глацких в прокуратуру. / В центре Екатеринбурга столкнулись три машины. Есть пострадавшие (ФОТО). / Под каждым постом Куйвашева в соцсети подписчики напоминают ему о Глацких (СКРИН). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»