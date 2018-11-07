В Екатеринбурге закрываются магазины «Вина Кубани» – обанкротившуюся компанию выставляют на торги

В Екатеринбурге закрываются магазины сети «Вина Кубани», в которых алкогольные напитки продавались на разлив. Всего в уральской столице 15 торговых точек работали под этим брендом. Первая открылась в 2003 году, когда в России была зарегистрирована компания-производитель ‒ ООО «Кубанские вина». В фирменных магазинах в Екатеринбурге продавалась продукция с винзавода «Долина» и коньячного завода «Темрюк».

К настоящему моменту фирменных точек в Екатеринбурге осталось лишь три. По словам представителей сети, причина закрытия ‒ низкая рентабельность. «Мне кажется, причина банальна и скучна. «Вина Кубани» – отголосок времени с разливным вином в «полторашках» невысокого качества. Плюс немного Европы. Сейчас много предложений на рынке, и этот формат никому не нужен. Да, если бы магазины перешли на продажу современных российских вин, это было бы круто и востребовано. Но это также большой труд: новые контракты, обучение персонала... А старый формат изжил себя», ‒ высказал свое мнение «Новому Дню» сомелье Павел Хохлов.

Добавим, что согласно Единому реестру сведений о банкротстве, ООО «Кубанские вина», чья продукция продавалась в магазинах Екатеринбурга, было признано банкротом решением Арбитражного суда Краснодарского края в феврале 2016 года. Сейчас имущество компании выставлено на торги. Они пройдут 20 декабря 2018 года. С молотка уйдут административное здание, склады, винохранилище, цеха и земельные участки в Темрюке, а также торговые знаки «Три моря», «Монашеский орден», «Виндолина», «Темрюк», и так далее. Общая стоимость лота ‒ 71,5 млн рублей.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 07.11.18

Снова полицейский скандал: начальник ОМВД Первоуральска подозревается во взятке. / Высокинский ополчился на ларьки – спасутся только мороженщики и газетчики. / Футболисты «Урала» засветили школьников с подачи ГИБДД. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»